Mais de 1200 passageiros tentaram entrar no país sem teste negativo em 15 dias

Mais de 1200 passageiros tentaram entrar no país sem teste negativo ao vírus SARS-CoV-2 e 36 companhias aéreas foram multadas entre 1 e 15 de dezembro, revelou esta quinta-feira a ministra de Estado e da Presidência

"Entre 1 e 15 de dezembro entraram no país sem teste, ou seja, o número de autos de contraordenação é de 1274 e estão envolvidas 36 companhias", precisou Mariana Vieira da Silva, na conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros.

Desde 1 de dezembro todos os passageiros que cheguem a Portugal por via área são obrigados a apresentar teste negativo ou certificado de recuperação no desembarque.

Estão isentos da obrigatoriedade de testes, PCR ou rápido, os passageiros de voos domésticos, os menores de 12 anos e as tripulações.

As companhias aéreas que transportem passageiros sem teste negativo incorrem numa multa entre 20 mil e 40 mil euros por passageiro e os viajantes são também alvo de uma contraordenação por não apresentarem teste à chegada, que pode ter multa entre os 300 e os 800 euros.