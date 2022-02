Mais de 13 mil pessoas receberam reforço da vacina na terça-feira

JN/Agências Hoje às 21:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O reforço da vacinação contra a covid-19 chegou a mais 13 363 pessoas na terça-feira, ascendendo o total a 5 872 019 doses, informou, esta quarta-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o relatório diário da DGS, referente a terça-feira, no total do programa de vacinação, 8 895 902 pessoas, mais 1519 do que na segunda-feira, têm vacinação primária completa desde que arrancou o plano de imunização contra a covid-19 em 27 de dezembro de 2020.

Com a vacinação primária completa, na faixa dos 5 aos 11 anos, estão agora 83 797 (mais 22) crianças e 330 026 (mais 26) já receberam a primeira dose, indica ainda a DGS.

De acordo com o boletim diário da DGS, foram vacinados até terça-feira com a dose para reforçar a imunização contra o coronavírus SARS-CoV-2 um total de 622 446 idosos com 80 ou mais anos, que representam 94% deste escalão etário, assim como 934 485 pessoas entre os 70 e os 79 anos (97%).

De acordo com os dados hoje divulgados, 1 139 696 pessoas entre os 60 e 69 anos (91%) já estão vacinadas com o reforço, bem como 1 127 852 entre os 50 e 59 anos (80%), 963 962 entre os 40 e 49 anos (65%), 574 258 entre os 30 e 39 anos (38%) e 509 319 entre os 18 e os 29 anos (41%).

O boletim da DGS indica ainda que 2 595 685 pessoas, mais 564 do que na segunda-feira, já receberam a vacina contra a gripe sazonal.