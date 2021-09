Mais de 1300 alunos vão ajudar a recolher lixo nas praias

Rui Abreu Hoje às 23:07 Facebook

A Fundação Oceano Azul está a organizar ações de limpeza terrestre e subaquática, no âmbito do Dia Internacional de Limpeza Costeira, que se assinala no terceiro sábado do mês de setembro

As ações de limpeza vão decorrer durante toda a semana de 18 a 26 de setembro. Vão participar mais de 1300 alunos, cujas escolas integram o programa "Educar para uma Geração Azul", na ajuda da limpeza das praias portuguesas. A iniciativa vai contar também com a presença dos atletas "Ocean Leaders" Frederico Morais, surfista, e Joana Schenker, bodyboarder.

"Educar para uma Geração Azul" é um programa da Fundação Oceano Azul, juntamente com a Direção Geral da Educação para a sensibilização dos alunos para a importância dos oceanos.

Esta é uma iniciativa que já decorre há três anos e são várias as organizações portuguesas que se juntam à causa e que vão coordenar as atividades que vão decorrer de norte a sul do continente e nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Também é possível que qualquer pessoa se voluntarie para participar na causa através do site https://www.oceanoazulfoundation.org/pt-pt/dia-internacional-de-limpeza-costeira-2021/.

É urgente proteger

Em comunicado, a fundação afirma que quer "dar visibilidade ao trabalho das organizações que, ao longo de todo o ano, contribuem ativamente para o combate ao lixo marinho, um grave problema ambiental do planeta" e que "pretende-se continuar a mobilizar a sociedade civil, para uma maior consciência ambiental, alertando para a necessidade urgente de maior proteção do oceano".

"Desde o início desta iniciativa, em 2019, já foram recolhidas 134 toneladas de lixo marinho em mais de 800 ações de limpeza costeira, as quais envolveram mais de 14 mil voluntários e 200 organizações", esclarece.

As iniciativas integram a campanha #EUBeachCleanup, em cooperação com a Comissão Europeia, com a European External Action Service e as Nações Unidas.