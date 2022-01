Mais de 137 mil pessoas já se inscreveram no voto antecipado

Rita Neves Costa Hoje às 19:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Até às 19 horas desta segunda-feira, 137 809 pessoas estavam inscritas para votar antecipadamente em mobilidade nas eleições legislativas.

Os dados do Ministério da Administração Interna (MAI) mostram que, só durante o dia desta segunda-feira, mais 41 mil pessoas inscreveram-se para votar antecipadamente no dia 23 de janeiro, próximo domingo. As eleições legislativas acontecem a 30 de janeiro.

Até às 23.59 horas de domingo, primeiro dia de inscrições para o voto em mobilidade, tinham-se inscrito 95 950 eleitores. Até às 19 horas desta segunda-feira, o número subiu até aos 137 809 cidadãos.

A inscrição para o voto antecipado em mobilidade decorre até quinta-feira, 20 de janeiro, em site próprio do MAI.