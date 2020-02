Mais de 14 mil pessoas já pediram fim das corridas de galgos

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 08:55 Facebook

A Iniciativa Legislativa dos Cidadãos (ILC) pela Proibição das Corridas de Cães em Portugal contava ontem com mais de 14 mil assinaturas eletrónicas no site do Parlamento.

Lançada em outubro pela SOS Animal, a iniciativa ganhou novo fôlego após a divulgação das imagens dos 18 cães resgatados, na passada semana, ao cavaleiro tauromáquico João Moura.

A organização tem recorrido ao caso João Moura - "identificado como o maior criador de galgos do país e um dos principais promotores de corridas de cães em Portugal" - para demonstrar que esta indústria "não olha a meios para atingir os fins". E pede ajuda para a proibir.