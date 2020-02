Mais de 1400 chamadas por dia para a Saúde 24 devido ao Covid-19

Ana Gaspar e Nuno Miguel Ropio Hoje às 09:23 Facebook

A linha SNS 24 está a receber, em média, mais de 1400 chamadas por dia por causa do Covid-19.

Desde 20 de janeiro, quando a Comissão Nacional de Saúde da China anunciou que o vírus passava de animais para humanos, até anteontem, a linha do Serviço Nacional de Saúde (SNS) atendeu 56 375 casos relacionados com este surto. No dia em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) aumentou para "muito elevado" o nível da ameaça do Covid-19, Portugal contava com 59 casos suspeitos, dos quais 57 deram negativo.

Os utentes procuram também o site desta linha. Segundo dados fornecidos ao JN pelo Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), desde 25 de janeiro houve mais de 340 mil acessos aos conteúdos informativos sobre o Covid-19. Já a maioria das pessoas que procurou a linha apresentava sintomas suspeitos, tendo sido validados 105 casos.