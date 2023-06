Mais de 149 mil alunos inscritos para os exames do ensino secundário

Mais de 149 mil alunos estão inscritos para a primeira fase dos exames nacionais do ensino secundário. A maioria frequenta cursos científico-humanísticos e tem como objetivo aceder ao ensino superior. ​​​​​​Biologia e Geologia, Português e Física e Química e Matemática estão entre as provas mais procuradas. As provas arrancam a 19 de junho

De acordo com os dados estatísticos do Júri Nacional de Exames, divulgados esta segunda-feira pelo Ministério da Educação, estão inscritos 149 686 alunos para a 1.ª fase. Vão realizar, no total, 262 518 provas. Os estudantes em cursos científico-humanísticos representam a grande maioria das inscrições (86%), havendo apenas 8% de estudantes que frequentam cursos profissionais. Cerca de 46% dos alunos que vão a exame estudam Ciências e Tecnologias. Já 21% são de Línguas e Humanidades, 11% são de Ciências Socioeconómicas e 5% são de Artes Visuais.

No total, há 83 485 raparigas e 66 201 rapazes inscritos. A esmagadora maioria - 74% - vai a exame apenas com o objetivo de se candidatar ao ensino superior. Há, ainda, 41 224 alunos a prestar provas para tentar melhorar a classificação da prova ou para conseguir a aprovação.

PUB

Português e Matemática A são as provas com mais inscritos. Cerca de 40 mil alunos vão realizar o exame de Português e mais de 38 mil vão fazer a prova de Matemática A. Biologia e Geologia e Física e Quimica também constam nas provas com mais estudantes inscritos.

Em contrapartida, na lista de exames com menos procura estão a prova de Mandarim, Português Língua Segunda, Português Língua Não Materna, Latim A e Italiano.