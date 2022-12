Mais de 15 mil enfermeiros recebem aumento salarial

Inês Malhado Hoje às 16:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de 15 mil enfermeiros já receberam o salário deste mês de acordo com o aumento previsto pelo Governo, negociado com os sindicatos. O pagamento é feito com retroativos a janeiro deste ano. A recuperação de pontos e progressão salarial abrange todos os enfermeiros do SNS.

Cerca de 15 198 enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde (SNS) receberam, esta quarta-feira, o salário do mês de dezembro atualizado de acordo com a nova posição remuneratória, negociada com os sindicatos. Este pagamento é feito com retroativos a janeiro de 2022. Os restantes profissionais serão incluídos nos próximos processamentos, "garantindo sempre a retroatividade", afirmou o Ministério da Saúde, num comunicado enviado às redações.

Os enfermeiros, quer os com contrato de trabalho em funções públicas (CTFP) quer os com contrato de trabalho (CIT), recuperam agora a progressão salarial, suspensa durante quase 20 anos, decorrente da respetiva contagem de pontos, à qual acresce o pagamento do valor previsto para esta atualização salarial.

PUB

Recorde-se que no mês passado o secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, tinha avançando que os enfermeiros que subirão um escalão vão receber cerca de 2 800 euros e os que vão progredir duas posições remuneratórias cerca de 5 600 euros.

O Ministério da Saúde prevê que cerca de 20 mil enfermeiros subam uma ou duas posições remuneratórias, numa atualização que prevê rondar os 72 milhões em 2022 e cerca de 80 milhões no próximo ano. Uma progressão que a tutela sublinhou ser "justa" e que "distingue e compensa os profissionais do SNS".

Para a tutela, este acordo, fechado há cerca de um mês, é um "marco importante" para o compromisso assumido pelo Governo de valorização das carreiras profissionais que integram o SNS. "Um conjunto significativo de enfermeiros vai ver atualizada a sua posição remuneratória, o que só foi possível com o empenho e diálogo com as estruturas representativas dos trabalhadores ao longo dos últimos meses", defendeu o ministério.