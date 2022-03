Menos internados em dia com 32 mortes e subida de casos de covid

M. A. Hoje às 14:33, atualizado às 14:55 Facebook

Portugal registou 15.068 novos casos de covid-19, num dia com mais 32 mortes associadas à doença causada pelo SARS-CoV-2. Apesar do aumento do número de infetados, os internamentos baixaram.

O mais recente balanço da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica que, nas últimas 24 horas, foram reportados 15.068 casos de infeção pelo novo coronavírus, número que revela uma tendência crescente face ao da passada terça-feira, altura em que foram notificados menos 4062 infetados (11.006 no total).

Pelo 22.º dia consecutivo, a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) é a que contabiliza mais casos, 5854, seguindo-se a do Centro, com 3607, o Norte, com 2 377, o Alentejo, com 1111, o Algarve (875), a Madeira (733) e os Açores (511).

O número de vítimas mortais também aumentou: 32 pessoas perderam a batalha contra a doença, número mais alto dos últimos oito dias. Desde o início da pandemia morreram 21.248 infetados, 3.352.874 contraíram a doença e 2.856.458 recuperaram, 12.649 delas nas últimas 24 horas. Apesar da descida de ontem, os casos ativos voltaram, esta terça-feira, a subir para 475.168, mais 2387 face ao balanço anterior.

Das 32 mortes, 13 foram reportadas em LVT, 10 no Centro, quatro no Norte, duas na Madeira, duas nos Açores e uma no Algarve, correspondendo a 20 octogenários, cinco pessoas na casa dos 70 anos, quatro na dos 60 e três da dos 50.

Descida de internados e doentes graves

Nos hospitais portugueses estão, agora, 1225 infetados, menos 25 em relação ao boletim anterior. Em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) estão 78 pessoas, menos três face ao balanço de ontem.