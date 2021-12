Mais de 1,5 milhões de doses de reforço administradas em Portugal

JN Hoje às 09:16 Facebook

Twitter

Partilhar

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou este domingo que já foram administradas mais de 1,5 milhões de doses de reforço da vacina contra a covid-19 e mais de 2,06 milhões de doses contra a gripe.

Em comunicado enviado às redações, a entidade ressalvou que a intensificação do ritmo de vacinação continua a ser uma prioridade, com os centros de vacinação em funcionamento "na sua capacidade máxima".

Além disso, recordou que arranca hoje o primeiro de quatro dias de vacinação para as pessoas com mais de 50 anos que foram inoculadas com a Janssen.

"A vacinação deste grupo prossegue no feriado de 8 de Dezembro e nos domingos seguintes, dias 12 e 19 de dezembro. Os centros de vacinação estão a trabalhar para que o processo seja fluído e célere, mesmo com grande afluência, apelando à melhor compreensão dos utentes face a eventuais constrangimentos pontuais que possam ocorrer", referiu.