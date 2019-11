Mais de 150 pais lesados pela cobrança ilegal de vigilância ao almoço

Sandra Freitas Hoje às 11:44 Facebook

Mais de 150 famílias de Braga estão a ser lesadas com a cobrança ilegal pelo serviço de acompanhamento e vigilância das refeições escolares a alunos do 1.º ciclo por parte de associações de pais, juntas de freguesias e outras instituições a quem tem sido delegada essa responsabilidade pelas mãos do Município.

A estimativa foi avançada pelo presidente da Federação de Associações de Pais de Braga, Manuel Ribeiro, à margem da Assembleia Municipal, na quinta-feira à noite. A Câmara promete regularizar a situação.

De acordo com Manuel Ribeiro, após a denúncia feita pelo PS de Braga em reunião do Executivo e divulgada pelo JN, no início do mês, entre várias Juntas que praticam uma cobrança pela vigilância das crianças no horário de almoço, apenas "uma regularizou a situação e devolveu valores às famílias", nomeadamente a União de Freguesias de Real, Dume e Semelhe.

