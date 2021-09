Mais de 1500 idosos desaparecidos nos últimos quatro anos

Delfim Machado Hoje às 07:15 Facebook

Maioria dos casos são resolvidos pela GNR e PSP, mas há mais de 100 ocorrências por solucionar. Prevenção pode ser decisiva.

Entre 2017 e 2021, desapareceram 1555 pessoas com idade igual ou superior a 65 anos em Portugal. Os dados divulgados ao JN pela PSP e GNR mostram que a maioria dos idosos desaparecidos são localizados, mas ainda há 102 casos por resolver.

A PSP é a força de segurança que mais ocorrências de idosos desaparecidos regista por ano. Desde 2017 foram 999, das quais 963 foram concluídas com a localização da pessoa. Já a GNR contabilizou 556 desaparecimentos no mesmo período temporal, dos quais 490 terminaram com a pessoa idosa encontrada.