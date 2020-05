Mais de 1700 recuperados e 13 mortos por covid-19 em 24 horas

JN Hoje às 12:25 Facebook

Morreram 1231 pessoas vítimas de covid-19 em dois meses no território português. Há mais de 29 mil positivos confirmados.

Segundo o boletim diário da DGS, nas últimas 24 horas morreram 13 pessoas devido à covid-19 em Portugal, elevando o total para 1231. Foram confirmados mais 173 casos, para os atuais 29209.

Ainda segundo o boletim da DGS, nas últimas 24 horas 1794 pessoas foram dadas como recuperadas, aumentando o total de pessoas consideradas curadas para 6430. Entre os internados, registou-se uma quebra de 21 doentes, de 649 para 628, e uma redução de 108 para 105 (menos 3), nos Cuidados Intensivos.

Curva ascendente na região de Lisboa e Vale do Tejo

Dos 13 mortos confirmados nas últimas 24 horas, quase metade (seis) foram registados na Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT), cinco na região Norte e dois no Centro.

Em linha com a tendência dos últimos dias, Lisboa registou o maior crescimento de casos, mais 126, para um total de 8361, seguida do Norte, com 44, que ainda assim concentra mais de metade de todos os doentes com covid desde o início da pandemia (16396, de um total de 29202).

Na região Centro foram registados mais dois infetados e outros tantos óbitos nas últimas 24 horas. O número de vítimas mortais não sofreu alterações nas outras regiões do país: 15 no Algarve e nos Açores, e uma no Alentejo. Na Madeira, em 90 casos diagnosticados, não houve qualquer baixa

Por género, há mais vítimas mortais entre as mulheres (633) do que entre os homens (598). A diferença é particularmente elevada na faixa etária acima dos 80 anos, a mais afetada, representando 66,9% dos falecimentos totais, com 349 óbitos entre os homens e 475 entre as mulheres.

A faixa etária anterior (70-79 anos), concentra 19,6% do total de óbitos com um total de 242 (140 homens e 102 mulheres). Nos cidadãos ente os 60 e 69 anos, registaram-se 111 óbitos (9%) do total (73 homens e 38 mulheres), enquanto a faixa anterior, dos 50 aos 59 anos, registas 40 vítimas (28 H, 12 M), o que equivale a 3,2% do total.

Há ainda 13 vítimas entre as pessoas com idades entre os 40 e os 49 anos (1%) do total e um óbito entre as pessoas com menos de 30 anos.

Os dados da DGS precisam que o concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção pelo novo coronavírus (1.962), seguido por Vila Nova de Gaia (1.485), Porto (1.318) Matosinhos (1.236), Braga (1.154) e Gondomar (1.053).

Desde o dia 01 de janeiro, registaram-se 295.449 casos suspeitos, dos quais 2.260 aguardam resultado dos testes.

A nível mundial, a pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 315.270 pessoas e infetou mais de 4,7 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, às 11 horas desta segunda-feira, baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência de notícias francesa, já morreram pelo menos 315.270 pessoas e há mais de 4.727.220 infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.

A AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do total real de infeções, já que um grande número de países está a testar apenas os casos que requerem tratamento hospitalar. Entre esses casos, pelo menos 1.700.000 foram considerados curados.