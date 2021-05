Mais de 17 mil pessoas marcaram vacinação este domingo

Ana Gaspar Hoje às 20:46 Facebook

Até às 17 horas desde domingo, 17 500 pessoas tinham já marcado pela internet a data para receber a vacina contra a covid-19. O autoagendamento já incluiu os maiores de 60 anos.

As pessoas com mais de 60 anos podem desde este fim de semana começar a agendar pela Internet uma data, hora e local para serem vacinados contra a covid-19.

Fonte da "task force" para a vacinação adiantou ao JN que, no total, desde que entrou em funcionamento, a ferramenta informática foi usada para 230 mil autoagendamentos.

Este domingo, em que já é possível às pessoas a partir dos 60 anos agendarem a vacinação, foram feitas 17 500 marcações até às 17 horas.

O portal do autoagendamento para a vacinação entrou em funcionamento a 23 de abril. Mas desde então apenas estava disponível para as pessoas com mais de 65 anos.

Esta ferramenta permitiu que se conseguisse antecipar a meta de dar mais de 100 mil vacinas por dia, fasquia que foi atingida na quinta e na sexta-feira passadas. E também que se abrisse o portal à faixa etária seguinte (60 anos) uma semana antes do previsto.