Mais de 1700 idosos estarão sozinhos na noite da consoada

Adriana Castro Hoje às 07:53 Facebook

Twitter

Partilhar

GNR e PSP contam quase 46 mil pessoas com mais de 65 anos a viver em situação de isolamento. Vacinas e testes dão segurança, mas mais de 1700 terão consoada solitária.

Continua a subir o número de idosos que vivem sozinhos, isolados ou em situação de vulnerabilidade em Portugal. Este ano, a GNR sinalizou, no país, mais dois mil casos face ao ano passado, totalizando 44 484 pessoas com mais de 65 anos a viver nesta condição. Os dados foram atualizados em outubro passado e revelam que os distritos de Vila Real e da Guarda mantêm-se no topo da lista, com 5191 e 5012 casos, respetivamente. Pela PSP, estão identificados 1244 idosos em "situação de risco", mais 253 do que no ano passado.

Neste contexto, a GNR diz que, "previsivelmente", 1751 idosos estarão sozinhos na noite da consoada. Ainda assim, prevê-se que, neste ano, o Natal seja mais reconfortante, com muitos idosos a voltarem a ter a companhia da família, ao contrário do ano passado.