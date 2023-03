Mais de 195 mil clientes pediram para aderir à tarifa regulada do gás

Mais de 195 mil consumidores pediram para trocar do mercado liberalizado de gás natural para a tarifa regulada desde setembro do ano passado, altura em que entrou em vigor o decreto-lei do Governo que permite a mudança para fazer face à escalada dos preços da energia. Trata-se, em média, de 32 590 pedidos todos os meses ao longo do último meio ano. A esmagadora maioria dos requerimentos, de acordo com a Agência para a Energia (ADENE), foram submetidos por consumidores singulares (97,5%).

Garantindo que o mercado regulado do gás continua a ser a opção mais vantajosa para os consumidores, a Deco Proteste vê com alguma "surpresa" o número "baixo" de pedidos para aderir à tarifa. Segundo com Pedro Silva, especialista da área de energia da Deco Proteste, em março do ano passado, existiam cerca de 1,3 milhões de consumidores do mercado liberalizado do gás. Os consumidores que optam por se manter no mercado liberalizado, explicou ao JN o especialista, podem, em alguns casos, estar a pagar o dobro do que iriam pagar se passassem para a tarifa regulada.

Pedro Silva dá um exemplo: uma família de quatro pessoas e com um consumo anual de 320 metros cúbicos paga, em média, 27,76 euros por mês no mercado regulado do gás. No mercado liberalizado, a fatura mais próxima ronda os 49,37 euros.