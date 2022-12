Mais de 220 centros de saúde abertos na véspera de Natal. Saiba quais

JN Hoje às 11:27 Facebook

Twitter

Partilhar

No dia 24, 221 centros de saúde vão estar a funcionar e no dia de Natal serão 180, de acordo com o Ministério da Saúde. O atendimento vai permitir responder a situações de doença não urgente.

Os centros de saúde têm adaptado os seus horários de atendimento alargado (dias úteis) e complementar (fins-de-semana e feriados), de acordo com o que está previsto no Plano Estratégico para a Resposta Sazonal em Saúde - inverno 2022-2023, que o Ministério da Saúde apresentou no passado mês de novembro.

Pode consultar AQUI a lista dos centros de saúde que vão estar abertos nos próximos dias.

PUB

De acordo com as contas do gabinete de Manuel Pizarro, os cuidados de saúde primários asseguraram, nestes quatro fins-de-semana, mais de 66 mil consultas.

"No fim de semana de 17 e 18 de dezembro, os centros de saúde registaram 16.362 consultas de utentes que precisaram de resposta no próprio dia. No fim de semana de 10 e 11 de dezembro, tinham sido 16.971 consultas para doença aguda e no anterior, de 3 e 4 de dezembro, 16.536. Logo no primeiro fim de semana após a apresentação do Plano Estratégico para a Resposta Sazonal em Saúde tinham sido registadas 16.398 consultas", informa-se numa nota enviada às redações.