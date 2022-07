Mais de 2280 doentes à espera de um transplante

Esmagadora maioria aguarda por um rim. Cirurgias no primeiro semestre caíram face a 2021 e 2019, mas aumentaram quando comparados com 2020.

Há 2281 doentes em lista de espera para receber um transplante. A esmagadora maioria aguarda por um rim, mas há ainda quem precise de um coração, de um fígado, de um pulmão e de um pâncreas. Os dados, cedidos ao JN pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), referem-se ao primeiro semestre deste ano. Nestes seis meses, foram realizados 365 transplantes. Menos cinco face ao período homólogo do ano passado e mais 50 do que em 2020. Há, porém, uma quebra de transplantes realizados, quando comparado com o primeiro semestre de 2019. Já os dadores aumentaram face a 2021, mas o número de órgãos colhidos caiu.

De acordo com o IPST, entre janeiro e junho deste ano, foram colhidos 398 órgãos num total de 177 dadores. São menos 30 órgãos colhidos e mais 15 dadores face ao mesmo período de tempo de 2021. Os dados mostram ainda que, no primeiro semestre deste ano, realizaram-se menos cinco transplantes do que no período homólogo do ano passado. Os transplantes cardíaco (17), hepático (87) e pancreático (2) contribuíram para essa diminuição. Já os transplantes de rins (223) e de pulmões (36) aumentaram face ao primeiro semestre do ano passado.