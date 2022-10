Mais de 24 mil infrações por uso de telemóvel ao volante em 2021

Guilherme Gonçalves Hoje às 20:31 Facebook

As autoridades registaram, em 2021, 24 306 infrações por uso do telemóvel ao volante.

A infração, que aumenta em quatro vezes a possibilidade de ter um acidente, por retardar a reação a situações imprevista, foi cometida por cerca de 67 pessoas por dia. Trata-se de um aumento de 5,5% face a 2020.

À luz destes números, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciaram o lançamento de uma campanha que tem o objetivo de alertar os condutores para as consequências negativas do uso do telemóvel na condução.

A começar na segunda-feira, dia 3, e com fim no próximo dia 10, a campanha "Ao volante, o telemóvel pode esperar" está inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2022.

A iniciativa conta com ações de sensibilização da ANSR em território continental e nas ilhas, mas também com operações de fiscalização da GNR e PSP, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário.

As autoridades alertam para o aumento da lentidão no reconhecimento de perigos e tempo de reação, para a distração estimulada pela tentativa de manusear duas coisas em simultâneo (o volante e o telemóvel), e para a dificuldade na interpretação de sinais e incumprimento das regras de cedência de passagem.