Mais de 248 mil portugueses já receberam a segunda dose da vacina contra a covid-19

A vacina completa contra a covid-19 já foi dada a 248.708 pessoas em Portugal. É na faixa etária entre os 25-49 anos que há mais vacinados com as duas doses.

Até dia 21 de fevereiro, as duas doses da vacina contra a covid-19 já tinham sido dadas a 248.708 pessoas, revelam os dados da Direção-Geral da Saúde divulgados esta terça-feira à noite. As quase 250 mil pessoas representam um aumento de 3% (mais 46.565) em relação aos números da semana passada e com a primeira dose são 433.475, mais 4% (96.701). Das 830.730 doses de vacinas recebidas por Portugal, já foram distribuídas 718.143.

O documento revela que é na faixa etária dos 25 aos 49 anos que há mais pessoas vacinadas com as duas doses, são 102.757, e também só com uma: 154.192. Mas isso deve-se ao facto de a primeira fase da vacinação ter começado pelos profissionais de saúde, que continuam a ser um dos grupos prioritários. A grande maioria dos profissionais de saúde elegíveis para vacinação, aos quais se juntaram os trabalhadores dos lares e funcionários dos serviços críticos, estão neste intervalo de idades.

No entanto, não representam o maior grupo de pessoas vacinadas, no total da população. O relatório mostra que são os idosos a partir dos 80 anos anos que têm a percentagem mais alta. Cerca de 8% (52470) já concluíram o processo e 19% (126.259) receberam a primeira dose. Ao passo que a população entre os 25 e os 49 anos com as duas doses representam 3% e com uma dose 5% do total.

Ainda no que diz respeito ao número de pessoas com a vacinação completa, estas representam 17% do total nacional. Destas, 87 são jovens entre os zero e os 18 anos. A DGS explica que se trata de casos em que a vacina está indicada e que receberam uma que se chama COMIRNATY da Pfizer/BioneTech. Entre os 18 e os 24 anos há 7995 pessoas vacinadas, dos 50 aos 65 são 61.291 nesta situação, e entre os 65 e os 79 são 24.108.

Por regiões, é em Lisboa e Vale do Tejo que foram dadas mais inoculações: 221.815 primeiras e segundas doses. Seguida muito de perto pela do Norte: 219.961 doses. Na do Centro foram distribuídas 163.749 vacinas, na do Alentejo 51.347 e no Algarve 23.995.