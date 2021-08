Mais de 250 mil acordaram pagar luz às prestações

Marisa Silva Hoje às 08:12 Facebook

Maioria dos planos de pagamento celebrados na pandemia correspondem a famílias. EDP e Galp totalizam faturas em dívida no valor global de 136 milhões de euros.

A pandemia deixou milhares de famílias e empresas com dificuldades para pagar a fatura da luz. Desde março do ano passado, os principais fornecedores de eletricidade a operar no país celebraram mais de 250 mil planos de pagamento às prestações, sendo que a esmagadora maioria corresponde a clientes domésticos. Contam-se 246 500 famílias com planos faseados. Em causa, somando os dados da EDP Comercial e da Galp disponibilizados ao JN, estão faturas em dívida no valor global de 136 milhões de euros.

Feitas as contas, numa altura em que se mantém a proibição do corte do fornecimento dos serviços essenciais (ler Saber mais), EDP, Galp e Endesa realizaram 254 600 acordos de pagamento faseado. A maioria corresponde a clientes da EDP Comercial. A operadora, que detém uma carteira de cerca de quatro milhões de consumidores em Portugal, flexibilizou o pagamento a 178 mil clientes (famílias e empresas) desde o início da pandemia, o equivalente a faturas superiores a 118 milhões de euros. Desses, 72,5 milhões correspondem a 175 mil acordos de pagamento feitos com famílias.