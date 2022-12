Mais de 2,6 milhões de pessoas já tomaram a dose de reforço contra a covid

Marisa Silva Hoje às 13:23 Facebook

Mais de 2,6 milhões de portugueses já tomaram a dose de reforço da vacina contra a covid. A informação foi avançada, esta segunda-feira, pelo ministro da Saúde que reafirmou a meta de ter três milhões de pessoas inoculadas até ao Natal.

As declarações de Manuel Pizarro foram feitas após o ministro ter recebido a dose de reforço contra a covid-19, no centro de vacinação instalado no Regimento de Transmissões do Porto. O governante aproveitou o momento para "enaltecer o papel dos profissionais de saúde e das forças armadas no processo de vacinação em curso" e elogiar o "comportamento cívico" dos portugueses".

"Até ontem [domingo], dois milhões e 625 mil portugueses tinham feito a dose de reforço para a covid. O nosso objetivo é atingir os três milhões até ao Natal. Estamos num belíssimo caminho. Fico contente pelo facto de os portugueses perceberem que essa é a medidas mais importante que temos de tomar em defesa da saúde de cada um e em defesa da operacionalidade do Serviço Nacional de Saúde", referiu.