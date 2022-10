Mais de 260 ocorrências registadas no continente devido a chuva e vento

JN/Agências Hoje às 21:17 Facebook

Mais de 260 ocorrências, na maioria inundações e quedas de árvores, foram registadas durante o dia desta quinta-feira no continente português devido à chuva e ao vento, afetando sobretudo os distritos de Aveiro, Braga, Porto, Viseu e Lisboa.

Segundo fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), depois de uma "noite calma", entre as 08:00 e as 20:00 houve registo de 262 ocorrências, sobretudo "quedas de árvores, inundações e limpezas de vias devido às inundações", com maior visibilidade naqueles cinco distritos, sem vítimas ou danos muito significativos.

Também os Sapadores Bombeiros de Lisboa, responsáveis pelo socorro na cidade, não registaram ocorrências de relevo, respondendo sobretudo a "pequenas inundações", indicou fonte do regimento pouco depois das 20:00, sem ter uma contabilização dos incidentes.

Desde o início do atual período de avisos meteorológicos relativos a chuva, às 18:00 de terça-feira, a ANEPC registou, até às 20:00 de hoje, 658 ocorrências no território continental.

Devido à previsão de chuva por vezes forte, 13 distritos e a Madeira estiveram hoje, em diferentes períodos, sob aviso amarelo (o menos grave de três níveis), tendo havido ainda diferentes zonas abrangidas por avisos relativos a vento.

Toda a costa de Portugal continental está até às 03:00 de sexta-feira sob aviso amarelo relativo a agitação marítima, enquanto na Madeira este nível deixa de vigorar às 24:00 de hoje.

Portugal está a ser afetado desde quarta-feira pela depressão Armand, com vento, chuva por vezes forte e persistente e agitação marítima.

Em comunicado, o IPMA adiantou que os efeitos da depressão vão ser sentidos pelo menos até sexta-feira, com vento por vezes forte, transportando uma massa de ar tropical muito húmida.