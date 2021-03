Mais de 265 mil pessoas já têm vacinação completa, 3% da população

Tiago Rodrigues Hoje às 19:47 Facebook

Até esta terça-feira, 265 281 pessoas já fizeram a vacinação completa contra a covid-19, o que corresponde a 3% da população de Portugal, e 603 486 (6%) já receberam a primeira dose, de acordo com o boletim da semanal da DGS.

A DGS informa ainda que Portugal já recebeu mais de um milhão de doses (1 002 999) e que dessas foram distribuídas 933 847.

O Norte continua a ser a região mais vacinada, com 287 871 doses administradas, mais 67 454 do que na semana passada. Em Lisboa e Vale do Tejo foram administradas 276 186 doses (mais 53 103 na última semana), no Centro 205 049 (mais 40 470), no Alentejo 64 899 (mais 13 483) e no Algarve 33 361 (mais 9341).