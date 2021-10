Mais de 300 alunos de uma escola em Matosinhos estão em isolamento

Marisa Silva Hoje às 15:59 Facebook

Mais de 300 alunos da Escola Básica Quinta de São Gens, em Matosinhos, entraram esta segunda-feira em isolamento profilático, depois de terem estado em contacto com uma funcionária infetada com covid-19. A decisão está a dividir a opinião dos pais e há encarregados de educação a considerar a medida excessiva. Unidade Local de Saúde de Matosinhos garante estar a cumprir as normas e adianta que "há funcionários da escola não vacinados".

A notícia foi dada aos pais na passada sexta-feira. Após uma funcionária da Escola Básica Quinta de São Gens ter testado positivo à covid-19, 314 alunos do 1.º ao 4.º ano têm de cumprir quarentena durante dez dias, de forma "quebrar a cadeia de transmissão". Excluídos desta obrigatoriedade ficam os alunos do jardim de infância e os estudantes que não almoçaram na escola. Trata-se de 178 crianças que continuam a ter aulas.

A decisão da Unidade de Saúde Pública de Matosinhos está a dividir a opinião dos pais. Alguns encarregados de educação consideraram a medida excessiva e, em denúncias enviadas ao JN, falam em "contra senso" e "estupefação", considerando que a solução seria testar os alunos e não "hipotecar o futuro das crianças que ainda agora entraram para a escola".

Já a Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB da Quinta de S. Gens diz perceber a decisão das autoridades de saúde que, considera Ana Pinho, vai ao encontro das normas em vigor. "Uma funcionária testou positivo e esteve a prestar trabalho no refeitório. No dia 6 de outubro, esteve com todas as crianças que almoçaram e, no dia 7, apenas com o 1.º e 2.º ano. Além disso, essa funcionária é a supervisora do recreio do 2.º ano. Estamos perfeitamente cientes que isto é prejudicial para as crianças, mas não há volta a dar", detalhou a presidente da associação de pais, criticando a falta de funcionários para criar turmas em bolha.

"Para mim, a questão não tem a ver com a decisão do delegado de Saúde, mas o porquê de esta funcionária estar com todos os alunos quando devíamos ter bolhas. A pandemia ainda não acabou", lamentou Ana Pinho.

Surgiram mais casos

Questionada pelo JN, a Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) afirmou ter cumprido "as normas da Direção Geral de Saúde" que, em caso de surto, permite às autoridades de saúde decretar o encerramento de turmas, zonas da escola ou todo o estabelecimento de ensino.

"Perante o primeiro caso positivo, tratando-se de um funcionário que presta apoio na hora da refeição e que por essa razão contacta com vários alunos de diferentes anos/turmas, foi decidido, por precaução, isolar as crianças. Por precaução naquele momento e no pressuposto de que mais casos iriam surgir, o que se se veio a confirmar", esclareceu a ULSM, onde está integrada a Unidade de Saúde Pública de Matosinhos.

A ULSM frisou ainda que, a par das crianças que estão excluídas do plano de vacinação contra a covid-19, a escola tem ainda funcionários que não estão vacinados.

"Perante esta situação, a Unidade de Saúde Pública decidiu pela medida em curso, sendo que estas situações são dinâmicas e estão a ser devidamente acompanhadas", referiu a ULSM.