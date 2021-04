Mais de 300 mil vacinas dadas numa semana

Ana Gaspar Hoje às 16:58 Facebook

Numa semana foram dadas 304 596 vacinas contra a covid-19, revela o Relatório de Vacinação. Destas 252 568 foram primeiras doses e 52 028 segundas inoculações. No total, o país tem 15% da população vacinada com uma dose e 6% com as duas.

No documento divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde, os números mostram que entre 4 e 11 de abril receberam uma dose da vacina 1 588 315 pessoas, que correspondem a 15% da população, e 632 242 já concluíram o processo vacinal (6% dos cidadãos).

Das pessoas que já receberam as duas doses da vacina, é a população a partir dos 80 anos que está mais avançada. Cerca de 51% (344 738) receberam as duas inoculações. É também este grupo etário que está à frente na vacinação com pelo menos uma dose - 91%, que corresponde a 606 919 pessoas.

Segue-se a faixa etária dos 65 aos 79 anos com 436 576 pessoas (27%) com pelo menos uma dose e, destas, 56 003 (3%) com as duas. Dos 50 aos 64 anos há 12% da população (267 454) com imunidade, e 4% (83574) com a vacinação completa.

Nas idades mais jovens, dos 25 aos 54 anos foram vacinadas 254 792 (8%) pessoas com uma dose e desta 1136 392 (4%) receberam as duas. Entre os 18 e os 24 anos há 22 282 pessoas (3%) e 11 321 (2%) com uma e as duas doses, respetivamente.

Entre os zero e os 17 anos, há 214 pessoas com as duas doses de um total de 214 vacinados. Ambos correspondem a 0% da população.

No total, desde que iniciou o processo, Portugal já recebeu 2 684460 vacinas tendo administrado 2 360 167.

Norte com mais vacinas dadas

Por regiões, no continente, é na do Norte que foram dadas mais vacinas: 722 267 de doses (mais 94779 no período em análise). Estas correspondem à vacinação de 15% da população com uma dose e a 5% com a vacinação completa.

Mas é nas regiões do Centro de do Alentejo que a percentagem de habitantes com a primeira dose é maior: 20% nas duas regiões. No centro foram dadas 464 527 doses (mais 59440) e tem 9% da população com as duas inoculações tomadas.

No Alentejo foram administradas 141 935 vacinas (mais 18 271), das quais completaram a vacinação de 10% dos habitantes.

A Região de Lisboa e Vale do Tejo deu 711939 vacinas (mais 105531) e tem 14% da população com uma inoculação e 5% com as duas.

O Algarve há 13% da população com uma dose e 5% com as duas vacinas tomadas. Foram dadas 141 935 inoculações (mais 10311).

Nas Regiões Autónomas, na Madeira foram dadas 60014 vacinas (mais 11 512), estando 17% dos habitantes com uma dose e 7% com duas. Nos Açores há 9% dos moradores com uma dose e 5% com as duas. O arquipélago recebeu 35 243 vacinas (mais 4738)