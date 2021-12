Mais de 3000 enfermeiros já pediram escusa de responsabilidade à Ordem

Delfim Machado Hoje às 17:30 Facebook

A Ordem dos Enfermeiros já recebeu mais de três mil pedidos de escusa de responsabilidade e o número duplicou este mês "face à degradação dos serviços que se acentuou nos últimos tempos, sobretudo devido à falta de Enfermeiros", informou a Ordem, em comunicado.

Este mês, a Ordem dos Enfermeiros (OE) contabiliza um acumulado de 3013 pedidos de escusa de responsabilidade, quando em novembro eram cerca de 1300, a maioria dos quais referentes ao Hospital de Leiria.

Entre as declarações que chegaram à OE este mês, há novamente pedidos de escusa de responsabilidade de profissionais do Hospital de Leiria, que já ascendem a 1590, e também do Serviço de Urgência Pediátrica de Gaia, onde faltam 20 enfermeiros e "não houve nenhuma mudança no último mês", acusa a OE.

Refira-se que a declaração de escusa de responsabilidade foi disponibilizada pela OE a todos os enfermeiros, em janeiro deste ano, para acautelar a eventual responsabilidade disciplinar, civil ou mesmo criminal dos enfermeiros face ao que a OE considera ser "um elevado número de doentes a seu cargo, uma vez que está demonstrado por estudos internacionais que, por cada doente a mais a cargo de um enfermeiro, a mortalidade sobe 7% nos hospitais".

Para Ana Rita Cavaco, bastonária da OE, "os Enfermeiros não se encontram em condições de garantir a prestação de cuidados em segurança e com qualidade, nem a vida das pessoas". Ana Rita Cavaco prevê que o número de declarações continue a aumentar, pois, "apesar de todas as horas que já fazem a mais, os enfermeiros não conseguem chegar a todos".