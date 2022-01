Mais de 33 mil novos casos num dia com 28 mortes por covid em Portugal

JN Hoje às 14:45 Facebook

Portugal registou 28 mortes e 33.340 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas.

É o quinto dia com mais infeções diárias desde o início da pandemia. O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) reporta, esta terça-feira, mais 33.340 casos, o que eleva para 1 693 398 o número total de infetados.

Face ao balanço de ontem (20.212), são mais 13.128 positivos. Em relação aos dados da passada terça-feira (25.836), há hoje mais 7504 infeções.

Nas últimas 24 horas, 22 pessoas perderam a batalha contra a covid-19, número muito inferior ao de há um ano. A 11 de janeiro de 2021 morreram 122 pessoas vítimas da doença.

Desde o início da pandemia, 1 404 786 cidadãos recuperaram da covid-19, 43 513 deles nas últimas 24 horas. O número de casos ativos desceu para 269 451 (menos 10.201).

A região Norte voltou, esta terça-feira, a contabilizar a maioria dos casos (13.253), o que não acontecida desde 13 de dezembro. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo (LVT) com 12.390, o Centro com 3907, o Alentejo com 725, o Algarve com 686, a Madeira com 2136 e os Açores com 243.