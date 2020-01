Mais de 3400 números de Segurança Social atribuídos a estrangeiros numa semana

Hoje às 16:07 Facebook

Mais de 3400 cidadãos estrangeiros já solicitaram a atribuição do Número de Identificação de Segurança Social (NISS) ao abrigo da medida "NISS na Hora", que entrou em vigor em 2 de janeiro, informou a tutela.

"Desde a entrada em vigor da medida NISS na Hora, que atribui o NISS a cidadãos estrangeiros no momento do pedido, foram atribuídos, em apenas uma semana (entre 2 e 09 de janeiro), um total de 3.461 NISS, o que é representativo da importância desta medida", lê-se num comunicado emitido pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Dirigido aos cidadãos estrangeiros residentes em Portugal que pretendam iniciar atividade profissional, o NISS na Hora visa "tornar mais rápido e simples o registo de cidadãos estrangeiros no sistema da Segurança Social, agilizando também a simplificação dos processos de atribuição de vistos".

Segundo o executivo, foram disponibilizados 108 balcões NISS na Hora em todo o país, tanto nas sedes dos Centros Distritais do Instituto da Segurança Social como nos Serviços Locais de Atendimento.

Citada no comunicado, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social considera que "a atribuição de mais de 33400 NISS em apenas uma semana é um sinal muito claro sobre a importância e os efeitos práticos desta medida".

"É nossa prioridade simplificar a relação da Segurança Social com os cidadãos e garantir capacidade de resposta rápida, que permite uma maior inclusão social e a capacidade, neste caso, de simplificar o processo de vistos de trabalho para trabalhadores estrangeiros", refere Ana Mendes Godinho.