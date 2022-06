Mais de 35 mil alunos frequentam 402 clubes de robótica

Alexandra Inácio Hoje às 08:04 Facebook

Desde 2014, número de estudantes aumentou dez vezes. Escolas somam vitórias em concursos. Apesar da evolução, projetos vivem da "carolice" dos professores, que pedem um reforço de apoio.

Há escolas públicas em Portugal que já venceram mais de uma dezena de campeonatos internacionais de robótica. Este ano letivo há 402 clubes de programação e robótica nos agrupamentos, frequentados por quase 35 mil alunos. Em 2014 eram 104 clubes e cerca de 3200 alunos. Apesar da evolução, coordenadores de projetos consideram que a aposta nesta área "peca por tardia" e dizem que continua a ser feita por "carolice" dos professores.

Num contexto em que a programação se prepara para integrar, a partir do próximo ano letivo, o currículo da Matemática no ensino Básico e em que a transição digital no ensino é bandeira do Governo, Jaime Rei lamenta que os clubes de programação e robótica não tenham crédito horário atribuído. O clube que coordena, no agrupamento de São Gonçalo, em Torres Vedras, desde 2014 já venceu 35 provas nacionais e 14 internacionais, incluindo campeonatos do mundo.