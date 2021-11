Mais de 3700 casos de covid-19 em Portugal

Rita Salcedas Hoje às 14:14, atualizado às 14:25 Facebook

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 3773 casos e 17 mortes de covid-19. O número de internados continua a aumentar, enquanto a incidência da doença passou a barreira de risco elevado.

Confirmando o que a ministra da Saúde tinha dito esta manhã, no Parlamento, onde deu conta de que haveria mais de três mil novos casos de covid-19 desde terça-feira, o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde contabiliza mais 3773 doentes, o que eleva para 1 130 091 o número total de casos confirmados desde março de 2020. A barreira dos 3000 casos não era ultrapassada há vários meses. O número de hoje reflete um grande aumento dos casos registados na terça-feira, quando foram contabilizados 2560 contágios, e na quarta-feira passada, quando houve 2527 infeções.

Continua a ser na região de Lisboa e Vale do Tejo que se concentra o maior número de novos casos de infeção (1126), seguindo-se com ligeira diferença o Norte, com 1090. No Centro, há mais 912 contágios, no Algarve 284 e no Alentejo 186. Nos Açores, há mais 105 infetados e na Madeira 70.

Internados aumentam em dia com 17 mortes

Nas últimas 24 horas, morreram em Portugal mais 17 pessoas por doenças associadas à infeção com Sars-CoV-2: sete no Centro, seis em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Norte e duas no arquipélago da Madeira, que entrou em situação de contingência no sábado.

Quanto ao número de internados, a tendência mantém-se crescente: há mais 32 doentes em enfermaria nos hospitais (681 no total), com as unidades de cuidados intensivos a albergarem 105 pacientes (mais 12 do que ontem).

Incidência a crescer

Com mais caso, mortes e internamentos, Portugal entra, assim, no quadrante mais preocupante da matriz de risco: face a segunda-feira, o índice de transmissibilidade - R(t) - manteve-se em 1,2, mas a incidência da doença ultrapassou a marca dos 240 casos de infeção em duas semanas por 100 mil habitantes, com um valor nacional de 251,1 casos e continental de 251,3.