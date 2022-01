Mais de 4 milhões de doses de reforço administradas em Portugal

JN/Agências Hoje às 14:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal já administrou mais de quatro milhões de doses de reforço da vacina contra a covid-19 e, no total, são já perto de 20,2 milhões as doses administradas desde o início da campanha de vacinação.

Segundo os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), até final do dia de segunda-feira, das mais de quatro milhões de doses de reforço administradas, mais de dois milhões (2.041.675) foram a utentes com 65 anos ou mais.

"A vacinação é a melhor forma de proteção contra a doença grave, internamentos e morte", recorda a DGS, em comunicado, reforçando o apelo para que as pessoas com mais de 40 anos que ainda não estão vacinadas com a dose de reforço e são elegíveis efetuem o agendamento.