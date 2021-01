Mais de 400 idosos em lares do Norte votaram antecipadamente

JN/Agências Hoje às 19:56 Facebook

Mais de 400 idosos residentes em lares votaram antecipadamente na região Norte para as eleições Presidenciais de domingo, com os distritos do Porto e Braga a apresentar o maior número de votantes nesta modalidade instituída devido à pandemia.

No concelho do Porto, a entrega e recolha dos boletins de voto antecipado decorreu em 18 lares residenciais, numa operação que mobilizou 15 equipas de voluntários e na qual participaram 175 eleitores, indicou à Lusa fonte da autarquia.

Em Bragança, a Câmara apenas forneceu dados sobre a recolha de votos antecipados, sem diferenciar os votantes nos lares dos eleitores em confinamento. A autarquia esclareceu que os 68 eleitores registados englobam "residentes em estruturas residenciais para idosos" e outras pessoas que se encontravam em confinamento obrigatório no domicílio.

Em Vila Real, apenas um idoso utente de uma estrutura residencial se inscreveu para a recolha antecipada.

Já em Viana do Castelo, votaram em lares 80 munícipes, esclareceu a autarquia, apontando para um total de 164 votos antecipados, quando incluídos nos números os votantes em confinamento obrigatório devido à covid-19.

No concelho de Braga, foram recolhidos cerca de 150 votos em 12 lares, sendo o universo total de estruturas residenciais para idosos composto por 37 lares e 1650 utentes. Foi ainda recolhida uma centena de votos ao domicílio de eleitores confinados.