Mais de 43 mil animais recolhidos no ano passado

É o número mais alto de animais recolhidos desde 2017. No ano passado, os canis/gatis municipais acolheram 43 603 cães e gatos. Trata-se de um aumento de 38,6% face ao ano anterior, justificado pelo crescimento do número de vagas nos centros de recolha oficial devido à construção de novas instalações e ampliação das existentes. As adoções e esterilizações também aumentaram no ano passado. Em queda continuam os casos de eutanásia.

Os dados constam no relatório anual da atividade dos centros de recolha oficial, divulgado pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF). Segundo a instituição, no ano passado, foram lançados sete avisos com incentivos destinados ao investimento nos canis municipais e em "campanhas de identificação e esterilização". Foram, assim, construídos 37 novos centros de recolha oficiais e modernizadas 21 instalações já existentes, possibilitando a expansão da capacidade de resposta das instituições e um aumento do número de animais recolhidos.