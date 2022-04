Mais de 43 mil ex-combatentes não pagam transportes

Mais de 43 mil ex-combatentes a residir nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa requereram o passe ao abrigo do Estatuto do Antigo Combatente, estando isentos do pagamento de transportes públicos. A medida entrou em vigor em novembro do ano passado e abrange, ainda, viúvas de ex-veteranos da guerra do Ultramar. Este sábado, comemora-se o Dia do Antigo Combatente e as associações defendem que os apoios devem ir mais além.

A gratuitidade dos transportes públicos é um dos três benefícios concedidos no âmbito do cartão do antigo combatente (380 mil já emitidos) que consagra, também, a isenção do pagamento de taxas moderadoras no SNS e a entrada gratuita em museus, palácios e monumentos nacionais.

A Norte, segundo os dados dos Transportes Intermodais do Porto, já foram disponibilizadas cerca de 23 mil assinaturas Andante. Na capital, a Transportes Metropolitanos de Lisboa revelou que, em março, 20 231 pessoas carregaram o passe.