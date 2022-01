Mais de 430 mil condutores perderam pontos na carta

Rita Neves Costa Hoje às 18:03 Facebook

Os dados provisórios da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) registaram 438 739 condutores sancionados com perda de pontos na carta de condução até ao final de 2021. Desde que o sistema entrou em vigor em junho de 2016, já retirou a carta a 1810 pessoas

Os dados são acumulados desde que o sistema entrou em vigor em 2016. O número representa um aumento de 80% face a 2020 (244 258). E 2021 corresponde a 44% do total de condutores que perderam pontos: foram 194 481.

O balanço feito anteontem por Carlos Lopes, diretor da Unidade de Prevenção e Segurança Rodoviária da ANSR, mostrou que 1810 pessoas ficaram com a carta cassada desde que este regime entrou em vigor, ou seja, ficaram impossibilitadas de conduzir, sendo que 439 são referentes a 2021.

Além disso, "2 167 processos estão em fase de instrução ou em fase de audição/notificação do interessado", precisou. O sistema de carta por pontos, em vigor desde junho de 2016, tem "um efeito bastante progressivo", disse Carlos Lopes. "Ao longo dos anos vai tendo mais impacto naquilo que são os efeitos nas cartas de condução e no comportamento das pessoas", explicou, durante a sessão de apresentação do balanço da fiscalização e sinistralidade rodoviária, em Almada.

Nos últimos seis anos, 2019 permanece como o ano com mais cartas cassadas (peso anual de 27%), com 491 pessoas a quem foi retirado o título de condução. Já 2021 ficou-se pelos 24%, tal como 2020.

A "carta por pontos" concede 12 pontos a cada título de condução, que podem ser subtraídos se o condutor cometer alguma contraordenação grave, muito grave ou crime. Em último caso, caso sejam retirados todos os pontos, é retirada a carta de condução ao infrator.

Menos infrações

Em 2021, um total de 122 410 570 veículos foram fiscalizados, o que representou um aumento na ordem dos 9%. A taxa de infração "reduziu 17,3% comparativamente com 2020", segundo a ANSR.

Em números absolutos, registaram-se 1 122 479 infrações em território continental, uma redução de 8% face ao ano anterior. Esta realidade leva a ANSR a afirmar que os condutores estão a adotar "comportamentos mais seguros".

De acordo com a secretária de Estado, Patrícia Gaspar, a fiscalização através dos radares de velocidade do SINCRO ajudou a melhorar os comportamentos dos condutores.