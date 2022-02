Mais de 50 centros de vacinação passam para centros de saúde

Com 85% da população elegível com dose de reforço, "a vacinação já não carece da resposta que tem sido dada", começou por justificar o secretário de Estado Adjunto da Saúde. A partir de terça-feira, anunciou Lacerda Sales, vão fechar 53 centros de vacinação (passando o seu número de 192 para 139) e entra-se num "novo paradigma": a transição do processo para os centros de saúde.

A diminuição do número de casos e o alívio das restrições também alteram a necessidade de testagem - a partir de terça-feira, os testes antigénio realizados gratuitamente nas farmácias passam de quatro para dois por mês por casa utente.