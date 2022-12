Mais de 50 pedidos para reverter fusão de freguesias. E vão disparar

Parlamento prevê, nos próximos dias, aumento dos processos entrados e cria um grupo de trabalho, enquanto projeto do PCP que adia prazo aguarda votação. Reforma prevista para 2025.

Os pedidos para reverter a fusão de freguesias estão a chegar em força à Assembleia da República (AR), quando está a terminar o prazo legal de um ano para se avançar com as alterações. O último balanço dá conta de 53 freguesias e ainda ontem estavam por contabilizar mais processos. A presidente da comissão parlamentar da Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, Isaura Morais, prevê que aumentem "muito mais" até quarta-feira. Adiantou ainda que a comissão decidiu criar um grupo de trabalho e pondera pedir ao presidente da AR a constituição de uma unidade técnica.

Para Jorge Veloso, presidente da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), "já não há dúvidas" de que esta reforma administrativa será atirada para 2025. Aliás, em agosto, o Governo disse, ao JN, estar a preparar uma alteração à lei para garantir um calendário que adie o novo mapa para o ano das autárquicas.