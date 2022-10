Mais de 500 estudantes de 11 países lançam foguetões em Ponte de Sor

Diana Morais Ferreira Ontem às 22:24 Facebook

Twitter

Partilhar

A competição de lançamento de foguetes, destinada a estudantes universitários europeus, já está a decorrer em Ponte de Sor. São 500 os estudantes envolvidos no concurso e uma das equipas é portuguesa.

A 3.ª edição do European Rocketry Challenge (EuRoC), em Ponte de Sor, só termina na terça-feira, dia 18. A competição de lançamento de foguetes destinada a estudantes universitários europeus conta com a participação de 18 equipas, uma delas é portuguesa e pertence ao Instituto Superior Técnico.

Até segunda-feira serão feitos três lançamentos por dia no Campo Militar de Santa Margarida (Constância), permanecendo as restantes equipas a acabar a preparação dos rockets no Aeródromo de Ponte de Sor.

PUB

Um concurso que é "mais direcionado para estudantes de engenharias e aeronáutica", mas que não deixa de contar com alunos de outras áreas, uma vez que "são necessárias equipas multidisciplinares", explica fonte da Agência Espacial Portuguesa ao JN. Acrescenta ainda que o EuRoC surgiu em 2020, na sequência das equipas europeias estarem impedidas, devido à covid-19 de rumarem aos Estados Unidos para participarem num concurso semelhante.

"A Agência Espacial Portuguesa teve a ideia de criar na Europa a mesma iniciativa e o concurso está a ganhar grandes dimensões, tendo participado cerca de 100 estudantes na 1.ª edição e nesta mais de 500, oriundos de onze países diferentes", sublinha.

Importância dos satélites

A ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, esteve presente na cerimónia de abertura, realizada no passado dia 12, no Aeródromo de Ponte de Sor, e destacou que "a indústria aeroespacial está a crescer em diferentes setores de atividade e são cada vez mais importantes as informações disponibilizadas pelos satélites para diferentes áreas, como por exemplo, no que respeita às alterações climáticas e à poluição dos oceanos com plástico. Assim, é para nós muito importante o vosso trabalho para, através de novas tecnologias, explorar o espaço em diferentes áreas de atividade".

A cerimónia de encerramento será também no Aeródromo de Ponte de Sor, no dia 18 de outubro, e serão entregues os prémios. Os projetos são avaliados por um júri, composto por representantes da Agência Espacial Portuguesa, da ANACOM, da Ciência Viva, da Força Aérea Portuguesa, do Exército Português e da Universidade de Aveiro, que têm em consideração vários critérios, como a ideia, o desenvolvimento, o lançamento e a recuperação do equipamento.