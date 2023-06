Mais de 500 mil condutores perderam pontos na carta

Sistema está em vigor há sete anos. Desde junho de 2016, quase 2600 pessoas ficaram sem o título de condução.

Mais de meio milhão de condutores perderam pontos na carta de condução nos últimos sete anos e 2607 esgotaram mesmo a totalidade dos 12 pontos, perdendo o título de condução. De acordo com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), entre o início de junho do ano passado e o final de maio deste ano, verificou-se um aumento de cerca de 43% no número de condutores que perderam pontos. Houve também, no mesmo período, um aumento de cerca 24% no número de carta cassadas face aos restantes seis anos em que o modelo da carta por pontos está em vigor. Por lei, estes condutores são obrigados a regressar à escola de condução e a fazer novo exame, mas ficam impedidos de conduzir durante dois anos.

O sistema da carta por pontos entrou em vigor a 1 de junho de 2016, pelo que se assinalam, hoje, os sete anos da lei. Na prática, a legislação define a atribuição de 12 pontos a cada condutor. Depois, as infrações cometidas na estrada ditam uma perda gradual de pontos. A cassação do título de condução ocorre quando é subtraída a totalidade dos pontos.