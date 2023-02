Mais de 500 mil euros são pagos por mês para as subvenções vitalícias

Carla Soares Hoje às 11:52 Facebook

Verba é gasta com 227 beneficiários em situação ativa. Lista atualizada este mês inclui 299 antigos juízes e políticos.

As subvenções vitalícias da Caixa Geral de Aposentações (CGA) representam, por mês, mais de 500 mil euros pagos aos 227 beneficiários que têm recebido este abono na totalidade. Somam-se a estes antigos políticos e juízes mais 17 que só recebem parcialmente uma subvenção que, se fosse paga por inteiro, custaria mais 33,6 mil euros ao Estado. Na lista atualizada este mês, o último governador de Macau, Vasco Rocha Vieira, continua a liderar com 13,6 mil euros mensais.

A listagem publicada pela CGA, que não abrange as subvenções dos ex-presidentes da República e dos antigos titulares de cargos políticos na Madeira, tem 299 nomes. Nos últimos dias, alguns partidos, como o Chega e a Iniciativa Liberal, têm pedido a divulgação dos benefícios pagos, com o Ministério do Trabalho a garantir que está a cumprir a lei. O gabinete de Ana Mendes Godinho recordou que a informação sobre as subvenções vitalícias tem sido disponibilizada pela CGA no seu site, em cumprimento do disposto no Decreto-Lei 117/2019.