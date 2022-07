Mais de 500 operacionais combatiam sete fogos ativos à meia-noite

JN/Agências Hoje às 00:21 Facebook

Mais de 500 bombeiros combatiam sete fogos ativos em Portugal continental às 00:00 de hoje, com quase metade dos operacionais concentrados no incêndio que deflagrou na freguesia de Bustelo, no concelho de Chaves.

De acordo com os dados disponíveis na página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 00:00 estavam no terreno a combater incêndios em curso 537 operacionais, apoiados por 159 veículos.

No combate ao fogo em Bustelo, concelho de Chaves, no distrito de Vila Real, considerado o mais preocupante pela Proteção Civil, estavam 313 operacionais, apoiados por 96 veículos.

Este fogo começou na sexta-feira à tarde, foi dado como dominado durante a madrugada de sábado, mas à tarde verificou-se uma reativação que ganhou grande dimensão devido ao vento forte e às altas temperaturas.

De acordo com a Proteção Civil, ardeu um solar na aldeia de Vilela Seca e 60 crianças foram retiradas preventivamente do Parque de Campismo do Açude.

Também no distrito de Vila Real, está em curso um incêndio no concelho de Mesão Frio, combatido por 98 operacionais, com o apoio de 26 viaturas.

No distrito de Braga, 85 bombeiros e 27 viaturas estão no terreno no combate a um incêndio no concelho de Celorico de Basto.

Os restantes incêndios em curso às 00:00 tinham números de meios significativamente inferiores.

Quanto a incêndios dominados, eram três à mesma hora e mobilizavam 120 bombeiros e 38 veículos.

O Governo decide hoje se prolonga a situação de contingência devido ao risco de incêndio rural, que termina às 23:59, depois de ter estado em vigor durante uma semana.

Portugal continental entrou em situação de contingência, segundo nível de resposta previsto na Lei de Bases da Proteção Civil, na passada segunda-feira e na quinta o Governo decidiu prolongar esta situação até hoje.

Hoje de manhã, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, participa num 'briefing' no Centro de Coordenação Operacional Nacional, na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide, Oeiras.

Depois, reúne-se, por videoconferência, com os ministros da Defesa Nacional, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Saúde, do Ambiente e Ação Climática e da Agricultura e da Alimentação para fazer uma "avaliação das medidas adotadas", segundo um comunicado do ministério da Administração Interna, e determinar se o nível de contingência se deve manter ou recuar para a situação de alerta

Na sexta-feira, um piloto de um avião anfíbio de combate a incêndios morreu, após a queda da aeronave que pilotava em Castelo Melhor, concelho de Vila Nova de Foz Côa, distrito da Guarda.