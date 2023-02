Mais de 51 mil pensões foram atribuídas em 24 horas

Mais de 51 mil pensões foram atribuídas num prazo máximo de 24 horas ao longo dos últimos dois anos, no âmbito do mecanismo "Pensão na Hora", que permite a aprovação automática do pedido de reforma, caso o requerente cumpra os requisitos para aceder à pensão de velhice provisória.

O mecanismo entrou em vigor em fevereiro de 2021 e, desde então, o número de deferimentos automáticos tem vindo a aumentar. Em 2021, 13% das pensões atribuídas foram-no até 24 horas. Já em 2022, mais de metade (51%) das mensalidades tiveram deferimento automático. Este ano, até 20 de fevereiro, 69% foram aprovadas automaticamente.

"Temos vindo a registar uma evolução muito positiva na utilização deste mecanismo e, dessa forma, temos conseguido prestar um serviço de maior qualidade ao cidadão, no sentido em que conseguimos deferir o seu pedido de pensão num prazo muito curto e a pensão estar a pagamento muito rapidamente. Com isso, garantimos que não há uma quebra de rendimentos", refere ao JN Gabriel Bastos, secretário de Estado da Segurança Social, em jeito de balanço dos dois anos do "Pensão na Hora".