Mais de 60% dos alimentos à venda tem sódio a mais

A Direção-Geral da Saúde (DGS) usou um software de inteligência artificial, num projeto-piloto em colaboração com a Organização Mundial da Saúde (OMS), para monitorizar a composição nutricional dos alimentos à venda em Portugal. A análise permitiu concluir que 62% dos produtos "tinham um teor de sódio acima do valor de referência".

Os dados revelados esta sexta-feira pelo Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS) revelam que os produtos substitutos da carne (95%), a carne e o pescado processado (85%) e o pão e os produtos de pastelaria (85%) são algumas das categorias "com uma percentagem mais elevada de produtos com um teor de sódio acima do valor de referência de sódio da OMS".

O projeto-piloto foodDB, no qual o PNPAS colaborou com a OMS e em parceria com a Universidade de Oxford, analisou os alimentos processados disponibilizados no site de um hipermercado português, ao longo de março e abril de 2021. Os resultados mostram ser necessária uma redução significativa do teor do sódio, um dos principais componentes do sal, "nas categorias de 'queijo fresco e outros não curados e requeijão', 'peixe e marisco processados, crus' e 'refeições prontas para consumo'".