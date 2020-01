Mais de 60 escolas do Centro com 47 milhões para obras

Delfim Machado * Hoje às 14:46 Facebook

A reprogramação do Portugal 2020 para a Educação na Região Centro tem uma dotação de 47 milhões de euros. Os valores já estão fechados e vão ser utilizados "para financiar novas obras ou para reforçar a dotação orçamental de obras já em curso", informou fonte do Ministério da Educação ao JN.

Os contratos-programa no âmbito da reprogramação do Portugal 2020 para a Região Centro ainda não estão assinados, mas deverão sê-lo em breve, à semelhança do que já aconteceu com a reprogramação do programa de fundos comunitários Portugal 2020 na Região Norte.

As obras da Região Centro que estão em curso ou em vias de iniciar, mais de 60, estão atualmente a ser comparticipadas pelos fundos do programa original, iniciado com o Governo de Pedro Passos Coelho, que previa um total de 350 milhões de euros para as escolas de todo o país. A verba é consideravelmente menor que a destinada ao QREN (2007-2013) que tinha a dotação de 2200 milhões.