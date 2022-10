Mais de 600 ocorrências registadas pela Proteção Civil desde sábado

JN/Agências Hoje às 14:17 Facebook

O mau tempo levou ao registo de 627 ocorrências no território continental pela Proteção Civil, na maioria inundações e quedas de árvores, entre as 0 horas de sábado e as 12 horas de domingo, com Lisboa a ser o distrito mais atingido.

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse à Lusa que neste período foram registadas no distrito de Lisboa "20% [das ocorrências], 12% no Porto e 9% em Viana do Castelo e Coimbra".

Nas operações estiveram envolvidos 1.972 operacionais, apoiados por 786 meios, de acordo com a mesma fonte.

No acumulado das ocorrências, a Proteção Civil referiu que "36% dizem respeito a inundações, 35% a quedas de árvores e 17% a limpezas de via".

Portugal está desde a madrugada de sábado a ser afetado por uma depressão denominada Beatrice, que deverá permanecer no território até ao final de hoje com chuva, trovoada e vento forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Os efeitos desta depressão estão a ser sentidos em Portugal continental desde a madrugada de hoje dia 22, persistindo pelo menos até ao final do dia 23. Na circulação desta depressão é transportada uma massa de ar tropical, com elevado conteúdo de humidade", explicou o IPMA em comunicado, no sábado, referindo que o nome Beatrice foi atribuído pela Agência Estatal de Meteorologia de Espanha (AEMET).

Por causa do mau tempo, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou na sexta-feira a população para "situações meteorológicas adversas" nos próximos dias, com aguaceiros fortes, que poderão provocar cheias, vento moderado a forte e agitação marítima.