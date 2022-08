Mais de 61 mil candidatos à 1.º fase do concurso de acesso ao ensino superior

JN/Agências Hoje às 12:32 Facebook

Mais de 61 mil alunos candidataram-se à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que terminou na segunda-feira, contrariando a tendência de aumento de candidatos registada desde a pandemia.

Segundo dados da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), inscreveram-se 61473 estudantes nesta 1.ª fase, depois de dois anos em que foram batidos consecutivamente novos recordes do século.

No ano antes da pandemia de covid-19, em 2019, candidataram-se à 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) quase menos dez mil pessoas (51463 estudantes) do que agora.

O número foi largamente ultrapassado no primeiro ano de pandemia, quando as regras dos exames nacionais sofreram alterações, tais como deixarem de ser obrigatórios para a conclusão do ensino secundário, servindo apenas para acesso ao ensino superior.

Em 2020 candidataram-se 62.675 e, no ano seguinte, voltou a bater-se um novo recorde: Na 1.ª fase do CNAES de 2021 candidataram-se quase 64 mil estudantes.

Nesta 1.ª fase, as universidades e politécnicos públicos abriram 53.560 vagas, o que significa que há mais candidatos do que lugares nas instituições: Este ano, há mais 7.913 candidaturas.

Uma situação que também se registou nos dois últimos anos e levou o Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) a autorizar um reforço adicional de vagas.

Este ano ainda não é conhecida nenhuma decisão nesse sentido por parte do MCTES, mas tanto os representantes das universidades como dos politécnicos já alertaram, em declarações ao jornal Público, para o facto de o aumento de vagas nas instituições só ser possível com um reforço financeiro.

Pelo terceiro ano consecutivo, houve mais de 60 mil candidaturas na 1ª fase do concurso, cujos resultados serão conhecidos a 11 de setembro. Segue-se depois a 2.ª fase do CNAES, que decorre entre 12 e 23 de setembro, havendo ainda uma 3.ª fase, que começa a 07 de outubro e termina a 11 de outubro.