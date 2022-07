Mais de 62 mil faltas registadas nos exames durante a primeira fase

Número de inscrições também aumentou. Diretores defendem que alunos fazem gestão do estudo e escolhem, depois, as provas que realizam.

As pautas com as notas dos exames do Ensino Secundário são afixadas, esta terça-feira, nas escolas. Durante a primeira fase, registaram-se 62 271 faltas, mais 18 503 do que as assinaladas no ano passado e mais do dobro das ausências de 2020 (29 368). A subida não alarma os diretores, que consideram que os alunos estão a fazer uma gestão de prioridades.

O número de inscrições também subiu. Desde 2020, por causa da pandemia, os exames deixaram de ser obrigatórios para a conclusão do Secundário e passaram apenas a contar para a média de ingresso no Ensino Superior. Há dois anos, os alunos inscreveram-se em 257 330 exames, no ano passado em 248 136 e, este ano, em 262 682.