Mais de 6,4 milhões de portugueses com vacinação completa

JN Hoje às 20:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de 7,3 milhões tomaram pelo menos uma dose (71% da população), de acordo com o relatório de vacinação contra a covid-19 desta semana.

A vacina contra a covid-19 já foi administrada a mais de 7,33 milhões de portugueses (71% da população), tendo mais de 6,4 milhões completado a imunização com o número de doses adequadas conforme a marca injetada (62%).

No grupo etário dos maiores de 80 anos, 99% já tomaram pelo menos uma dose da vacina e 96% têm a vacinação completa. Dos 65 aos 79 anos, o cenário é semelhante: 99% tomaram pelo menos uma dose (mais de 1,6 milhões de pessoas) e 97% completaram a imunização (cerca de 1,58 milhões).

Entre os mais novos, os valores também estão a aumentar rapidamente. No grupo dos zero aos 17 anos, onde a vacina foi administrada a quem apresentava comorbilidades, foram vacinados com pelo menos uma dose mais de 10 mil crianças e jovens (1%, que compara com cerca de 5500 na semana passada) e 3273 completaram a imunização (2880 há uma semana).

Dos 18 aos 24 anos, os números passaram de 20% com apenas uma dose para 34% e de 12% com imunização completa para 19%.

Nas idades ativas, dos 25 aos 49 anos e dos 50 aos 64 anos, as taxas de vacinação completa também aumentaram para 63% e 89%, respetivamente (50% e 86% há uma semana).

Lisboa e Vale do Tejo é a região com maior número de vacinados (mais de 4,5 milhões), seguindo-se o Norte (4,49 milhões) e o Centro (2,1 milhões), porém, em termos percentuais, é no Alentejo que há mais gente com vacinação completa (66%). Com mais população com pelo menos uma dose administrada temos o Norte (72%), empatado com o Centro, o Alentejo e a Madeira. O Algarve e Lisboa e Vale do Tejo têm, percentualmente, menos população com apenas uma dose (70%).