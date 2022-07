Mais de 65 mil animais de laboratório usados em experiências científicas em Portugal

Projetos autorizados pela DGAV baixaram em 2020. Recorre-se sobretudo a murganhos (ratinhos) e ratos, mas também se utilizam peixes, coelhos e porcos.

Em Portugal foram utilizados 65 966 animais em 2020 para fins científicos, um valor abaixo de 2019 e 2018. Ao longo dos últimos anos, os cientistas têm vindo a procurar alternativas e a melhorar procedimentos de modo a minimizar o sofrimento.

Em 2020, os cientistas não dispensaram o uso de animais de laboratório, sobretudo murganhos (ratinhos), ratos e peixes-zebra, para conduzirem 62 897 investigações. De acordo com dados da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), foram usados 40 755 animais para investigação básica, sobretudo nas áreas do sistema imune, sistema nervoso, oncologia, etologia/comportamento, sistema cardiovascular, sanguíneo e linfático. Outros 22 142 foram necessários para investigação aplicada, nomeadamente sobre infeções, cancro, perturbações do sistema nervoso e psiquiátricas.